Вильфанд: к вечеру 9 мая в Москве будет комфортная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в День Победы 9 мая жителей Москвы и центра Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды, сообщает РИА «Новости».

«В субботу центр Европейской России окажется в циклоническом образовании, поэтому [ожидается] дождливая погода. Максимальная температура 13-14 градусов, примерно на три градуса ниже нормы. В воскресенье [температура] тоже ниже нормы на четыре градуса примерно, потому что мы попадем уже в тыл этого циклона. Ночные температуры — от плюс 1 до плюс 6 градусов. Днем максимальные температуры — 11-13 градусов. Но после дождливого восьмого мая, ночью еще дождь будет наблюдаться <...> но днем девятого мая уже преимущественно без осадков, но это днем, а что будет утром нужно будет по часам считать», — рассказал Вильфанд.

По его словам, самые ранние утренние часы пока остаются вне возможности прогнозирования синоптиками.

Ранее Роман Вильфанд объяснил данные Всемирной метеорологической организацией (ВМО) о «красной жаре» в мае-июле.