На побережье Каспийского моря найдены более 150 погибших редких тюленей

На побережье Каспийского моря около Махачкалы за два дня было обнаружено более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора природоохранных программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова.

«Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — сказал Никифоров.

По словам директора института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурада Гаджиева, некоторые погибшие молодые тюлени были найдены без шкур, также обнаружены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях. Среди причин гибели животных эксперт назвал загрязнение моря и рыболовство. Также Никифоров констатировал серьезное снижение численности нерп: на Каспии сто лет назад их количество достигало более миллиона, а сейчас составляет 50 — 70 тыс.

В декабре 2020 года на побережьях Каспийска и Махачкалы были найдены туши 272 мертвых каспийских тюленя, занесенных в Красную книгу.