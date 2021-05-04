Россияне назвали страны, открытия которых они ждут больше всего
Россияне рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Опрос показал, что 20% ждут открытия границ с Италией, 10% хотели бы полететь в Таиланд, а 8% — в Испанию.
Также россияне хотят поехать во Францию (5%), Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%), Германию и Японию (по 1,8%), Чехию и Финляндию (по 1,6%), Индию и Китай (по 1%).
7,7% респондентов ждут, когда возобновится авиасообщение с Турцией, 3,6% надеются на запуск чартерных рейсов в Египет и столько же хотят, чтобы в Греции отменили квоту по количеству туристов.
Возобновление полетов в Черногорию и Доминикану ожидают 1,7% и 1,2% соответственно.
Открытия всех стран Евросоюза ждут 4%, а 0,5% — полного снятия ограничений в мире.
В опросе приняли участие 3 960 человек.
Ранее были названы основные направления летних путешествий россиян.