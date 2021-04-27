Главврачу крупнейшей больницы Забайкалья предъявлено обвинение во взяточничестве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнев обвиняется во взятках на поставках медоборудования, передает пресс-служба регионального главка СК.

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