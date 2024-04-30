Бывший участник «Фабрики звезд» о Приходько: «Была нестабильна психически»

Певец Георгий Иващенко признался, что тесно дружил с Анастасией Приходько, будучи на шоу «Фабрика звезд — 7». Его слова передает «СтарХит».

«Она была прожженной, умела найти общий язык даже с бандитами, умела манипулировать. А еще Настя была нестабильна психически, очень импульсивна. Она даже хотела сбежать и сорвать конкурс «Евровидение» — вспомнил исполнитель.

Он признался, что во время их личных бесед Приходько не раз делилась с ним тем, что продюсер Константин Меладзе поднимал на нее руку.

«Она рассказывала, что он хватал ее за руки, чуть ли не душил. Я не знаю, правда это или нет», — добавил Иващенко.

Певец допустил, что Приходько выводила из себя Меладзе и вспомнил, что девушка сидела на антидепрессантах, а также употребляла алкоголь в больших количествах.

В октябре 2022 года Приходько рассказывала, что с ней случилась «очень грязная история» в период сотрудничества с продюсером Константином Меладзе. Вместе с этим исполнительница подчеркнула, что бывший муж Веры Брежневой не домогался ее.

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