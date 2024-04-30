Двое жителей Курской области пострадали при обстреле ВСУ

Два человека получили ранения во время обстрела села Козино Рыльского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, раненых жителей села госпитализируют в районную больницу. Отмечается, что в результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи.

Также Старовойт сообщил, что в селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.

29 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Бырдина, расположенный в Глушковском районе Курской области.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал населенный пункт городского типа Глушково в Курской области. Как рассказал Старовойт, из-за атаки повреждения получили три частных домовладения.

28 апреля глава Курской области заявил, что регион подвергся нескольким атакам со стороны украинских войск. В том числе ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Снагость, где впоследствии выключилось электричество.

Ранее в Тамбовской области цыгане сдали БПЛА на металлолом.