Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе ловят дикого медведя

В Челябинской области пытаются поймать дикого медведя

close
100%
«Картновости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Картновости»

В Челябинской области ловят дикого медведя, чтобы подкормить его и выпустить. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, 30 апреля в Карталинском районе заметили дикого медведя. В Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС) сообщили, что зверь убежал в сторону Брединского района. В данный момент организована работа по отлову животного.

Местные жители поделились кадрами, на которых медведь выходил из леса, в Telegram-канале »Картновости». В последний раз зверя заметили уходящим в сторону Сухореченского сельского поселения. Сообщается, что на место выехали егеря и охотовед. Животное планируют поймать, подкормить и выпустить в среду обитания.

До этого на юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Женщина попыталась сфотографировать зверя.

Ранее в Красноярском крае медведь прыгнул на проезжавший мимо автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами