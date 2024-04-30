В российском регионе ловят дикого медведя

В Челябинской области ловят дикого медведя, чтобы подкормить его и выпустить. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, 30 апреля в Карталинском районе заметили дикого медведя. В Единой дежурно-диспетчерской службе-Варна (ЕДДС) сообщили, что зверь убежал в сторону Брединского района. В данный момент организована работа по отлову животного.

Местные жители поделились кадрами, на которых медведь выходил из леса, в Telegram-канале »Картновости». В последний раз зверя заметили уходящим в сторону Сухореченского сельского поселения. Сообщается, что на место выехали егеря и охотовед. Животное планируют поймать, подкормить и выпустить в среду обитания.

До этого на юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Женщина попыталась сфотографировать зверя.

Ранее в Красноярском крае медведь прыгнул на проезжавший мимо автомобиль.