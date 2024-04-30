Стали известны подробности задержания председателя гордумы Нижнего Новгорода

Задержанному председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей. Об этом он сам сообщил журналистам в зале суда, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о растрате денег при покупке медицинского оборудования для маммографии. По версии следствия, Лавричев с подельниками похитил 22 млн рублей Арзамасского приборостроительного завода.

«Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся», — сказал Лавричев.

Лавричева задержали в ДНР, когда он ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. Источник назвал факт задержания председателя гордумы «серьезной ошибкой».

До этого Басманный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в поставках некачественной продукции ВС РФ. Подозреваемые Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

Ранее в Казахстане задержали экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева.