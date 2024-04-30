В Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады под Аркой Дружбы народов

В Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады под бывшей Аркой Дружбы народов, которая теперь называется Аркой Свободы украинского народа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что деконструкция композиции может занять несколько суток. Ее планируют без повреждений перевезти в музей авиации.

На Переяславской раде в 1654 году собрание запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение о подданстве российскому царю и о вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства на правах автономии. После Переяславской рады началась русско-польская война, которая продлилась 13 лет.

До этого сообщалось, что в Киеве демонтируют памятник командиру украинских красногвардейских повстанческих формирований Николаю Щорсу и переместят его в музей.

Киевские власти сообщили, что предварительно с памятника был снят охранный статус. Монумент переместят на хранение в Государственный музей авиации Украины им. А.К. Антонова.

Ранее в Киеве начали демонтаж советской звезды со стелы в честь Победы.