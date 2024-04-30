В WADA объяснили отличие дел Валиевой и китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) объяснило отличие дел российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, и китайских пловцов, которые не были отстранены за прием допинга. В Ведомстве пояснили, что во втором случае отсутствовали доказательства намеренного приема запрещенного препарата триметазидина.

«В ходе апелляционного разбирательства в CAS WADA также оспорило последующее объяснение спортсменки о том, что препарат попал в ее организм косвенным образом через клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой. В конечном счете CAS согласился с позицией WADA о том, что в объяснениях спортсменки были серьезные пробелы в доказательствах», — указано в заявлении.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее в РУСАДА объяснили, почему Валиеву не проверяют на допинг.