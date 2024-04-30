Российский тренер: пока Овечкин не побьет рекорд Гретцки, мы от него не отстанем

Известный тренер Андрей Назаров выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Завершил свой сезон и «Вашингтон». Знаю, что многие поддерживали Сашу Овечкина, я тоже в числе этих людей. Овечкин в любом случае провел сильный сезон, показал свой уровень даже в 38 лет. Пока Саша не побьет рекорд Гретцки, мы от него не отстанем», — заявил он.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне-2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3:4.

Ранее Овечкина назвали серьезной угрозой.