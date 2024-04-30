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Айза рассказала, как сын едва не выпал из кабины аттракциона

Блогерша Айза заявила, что ее сын чудом выжил на аттракционах в Москве

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что ее 7-летний сын Элвис едва не выпал из кабины в парке развлечений в Москве, но никто не остановил аттракцион.

«Элвис выжил чудом! Чудом не выпал оттуда! Он схватился за поручень всеми силами! Потом в слезах выбежал оттуда!» — написала бывшая жена Гуфа.

Она возмутилась, что затем организаторы вернули ей деньги за вход — и «на этом все».

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца.

Блогерша также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Недавно сообщалось, что Айза приехала в Москву. С марта 2023 года она проживала на Бали. Блогерша рассказывала, что не возвращалась в Россию из-за строительства дома на Бали, который затем она планирует сдавать в аренду.

Ранее Киркоров назвал «карлицей» Рубальскую на шоу «Маска».

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