В российской туротрасли обострился дефицит кадров

В российской туристической отрасли усугубился дефицит кадров. В 2024 году нехватка сотрудников выросла на 20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, пишет АТОР.

Не хватает как квалифицированных сотрудников, так и линейного персонала, отметил эксперт. При этом сегодня туристическим компаниям сложно не только найти работников, но и удержать их, добавил он.

На этом фоне на рынке начал формироваться новый тренд, рассказал Кобищанов. Компании стали охотнее привлекать учащихся колледжей и вузов. Более того, работодатели готовы обучать неопытных молодых сотрудников под себя на курсах и в онлайн-школах, отметил он.

Если не преодолеть дефицит кадров в отрасли, российский рынок не справится с возросшим турпотоком, предупредил вице-президент АТОР.

За первые два месяца текущего года турпоток в России вырос на 12,5% в сравнении с высокими показателями 2023-го.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали чаще ездить в Россию.