В российской туротрасли обострился дефицит кадров

В российской туристической отрасли усугубился дефицит кадров. В 2024 году нехватка сотрудников выросла на 20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, пишет АТОР.
Не хватает как квалифицированных сотрудников, так и линейного персонала, отметил эксперт. При этом сегодня туристическим компаниям сложно не только найти работников, но и удержать их, добавил он.
На этом фоне на рынке начал формироваться новый тренд, рассказал Кобищанов. Компании стали охотнее привлекать учащихся колледжей и вузов. Более того, работодатели готовы обучать неопытных молодых сотрудников под себя на курсах и в онлайн-школах, отметил он.
Если не преодолеть дефицит кадров в отрасли, российский рынок не справится с возросшим турпотоком, предупредил вице-президент АТОР.
За первые два месяца текущего года турпоток в России вырос на 12,5% в сравнении с высокими показателями 2023-го.
Ранее сообщалось, что иностранцы стали чаще ездить в Россию.