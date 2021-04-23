Роспотребнадзор: в РФ выявили 255 случаев британского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что за прошедшую неделю в РФ выявлено 255 образцов британского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В РФ исследовано 12 тысяч образцов из 85 субъектов. Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается, за прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 — южноафриканского, нашли их в 51 регионе. Распространенность достаточно большая», — говорится в сообщении.

По словам Поповой, большинство образцов были завезены из-за рубежа.

Как сообщалось, за минувшие сутки в России выявили 8 840 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 398 пациентов, полностью выздоровели 9 407 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).

За весь период пандемии в России зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции, из них 107 501 — с летальным исходом. Вылечились 4 371 214 человек.