В Средиземном море погибло около 130 мигрантов

В среду, 21 апреля, из-за перевернувшейся резиновой лодки у берегов Ливии погибли до 130 мигрантов из Африки, передает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию SOS Mediterranee.

«Сегодня, после многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. <…> С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения», — заявили в организации.

Принадлежащее им судно Ocean Viking было направлено в международные воды в район Ливийского побережья после получения информации о терпящих бедствие лодках в этом районе.

Попытки провести спасательную операцию осложнялись плохими погодными условиями, в зоне поиска волны поднимались до шести метров/

Ранее Бэнкси показал судно, которое он приобрел для спасения мигрантов от бездействия властей ЕС. Художник уточнил, что купленное судно принадлежит ВМС Франции, оно получило название в честь революционерки и анархистки француженки Луизы Мишель. На судно также нанесены рисунки самим Бэнкси.