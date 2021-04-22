Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев, комментируя рост числа зараженных коронавирусом, заявил, что пока рано говорить о негативном рывке в динамике заболеваемости, передает РИА «Новости».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в Москве выявили 2704 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1092 человека.

По словам Малышева, чтобы понять, идет ли речь о рывке, необходимо подождать несколько дней.

«Заболеваемость – это некая пила, то больше, то меньше. Надо понаблюдать», — сказал специалист.

Он отметил, что для борьбы с инфекцией следует вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры: держать социальную дистанцию, носить средства защиты.

Ранее сообщалось, что в России выявили 8 996 новых случаев коронавируса.