Названы сроки регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российская вакцина «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована уже в мае. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что в мае месяце, может быть даже раньше. Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц», — подчеркнул он.

Кроме того, Мантуров отметил, что российская сторона никогда не высказывалась плохо в адрес зарубежных вакцин. Сопротивление российским вакцинам — политическое, добавил он.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация препаратом «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом.

29 марта Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». До это в Москве проводилась вакцинация участников исследования вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».