Иммунолог предупредил о потере слуха и памяти из-за COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что сделанная вовремя прививка от коронавирусной инфекции может спасти человека от инвалидности. Об этом сообщает НСН.

«Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», — подчеркнул он.

Кроме того, специалист отметил, что люди, игнорирующие вакцинацию, очень рискуют своим здоровьем. У человека, переболевшего COVID-19, могут проявиться тяжелые последствия, если он не прошел данную процедуру.

По его мнению, даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет «постковидный синдром».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России формируются «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавирусной инфекции.

На 19 апреля 2021 в РФ зафиксировано 4 710 690 случаев заражения Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 589 человек.