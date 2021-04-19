В ВОЗ выступили против требований доказательств вакцинации для полетов
Эксперты ВОЗ выступили против требования подтверждения вакцинации для международных перелетов, потому что это может мешать свободе передвижения. Об этом пишет РИА «Новости».
«Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения», — говорится в рекомендациях ВОЗ.
Кроме того, уточняется, что появляется все больше свидетельств эффективности вакцин в борьбе с коронавирусом.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения на три месяца.
В мире коронавирусом заразились 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 миллиона случаев и 581 тысяча смертей). Далее следуют Индия (15 миллионов случаев и 179 тысяч смертей), Бразилия (почти 14 миллионов случаев и 373 тысячи смертей) и Франция (пять миллионов случаев и 100 тысяч смертей).