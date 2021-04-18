На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

У восточного побережья Камчатского полуострова, в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщает сайт камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива, в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», ­— передает РИА «Новости» слова регионального управления МЧС.

Толчки начали ощущаться в 03:45 по местному времени, местные жители в комментариях под сообщением камчатского филиала Геофизической службы передают, что подземные толчки разбудили их.

По данным филиала, это третье за прошедшие сутки землетрясение на Камчатке. Предыдущие два имели магнитуду в 3,5 и 3,8, их эпицентры также находились в восточной части полуострова.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии.