В Колумбии выявили британский штамм коронавируса

В Колумбии выявили два случая британского штамма коронавируса в стране. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил президент страны Иван Дуке.

«Сегодня выявили два проявления заболевания, которые представляют собой штамм из Соединенного Королевства. Мы обнаружили его наличие в двух случаях в нашей стране», — заявил президент.

Отмечается, с начала пандемии в стране выявили 2 619 422 случая заражения коронавирусом, 67 564 пациента с COVID-19 скончались.