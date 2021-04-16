Пожарные потушили «Невскую мануфактуру» на пятый день

Пожарные полностью потушили возгорание на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован. Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 7.00 17 апреля», — говорится в сообщении.

Таким образом, пожар тушили пять дней.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн сообщил, что «Невскую мануфактуру» не могут потушить, потому что горят рулоны ткани.

Накануне арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали, что часто обращались к владельцу из-за опасности пожара.