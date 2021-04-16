ВОЗ: за два месяца в мире зафиксирован двукратный рост заболеваемости COVID-19

За последние два месяца в мире зарегистрирован почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве, 16 апреля, передает ТАСС.

По его словам, эта статистика приближает планету к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии. Кроме того, сейчас с резким ростом числа заболевших сталкиваются страны, которые ранее смогли избежать широкого распространения инфекции.

Так, Гебрейесус обратил внимание на то, что в Папуа — Новой Гвинее до начала 2021 года было выявлено менее 900 случаев COVID-19 и девять летальных исходов, а сейчас уже зарегистрировано более 9300 случаев заражения и 82 летальных исхода.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности — четвертую неделю подряд.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что еще в двух странах за последние 14 дней были обнаружены британские мутации коронавируса. Общее число государств, на территории которых зафиксирован штамм VOC 202012/01 достигло 132.