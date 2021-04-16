В ХМАО четыре человека стали жертвами автомобильной аварии

Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись в ночь на пятницу, 16 апреля, на 28-м км автодороги Советский — Зеленоборск.

«В результате ДТП произошло возгорание автомобилей, погибли четыре человека, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в 2020 году в России почти на 15% выросло число ДТП, которые произошли по вине пьяных таксистов. Так, всего в прошлом году в стране случилось 3574 аварии с участием такси. При этом таксисты с признаками опьянения были виновны в 89,5% ДТП, участниками которого они являлись.

В марте текущего года МВД предложило ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение. Поправки к Уголовный кодекс России одобрила правительственная комиссия.