Путин назвал главную национальную цель России

Российский лидер Владимир Путин назвал улучшение жизни россиян главной национальной целью в ходе заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в четверг, 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех гражданах страны, живущих как в больших городах, так и малых населенных пунктах.

По словам президента, уровень жизни в российский субъектах будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, который будет составлен с учетом мнения местных жителей.

Так, Путин поручил Агентству стратегических инициатив совместно с комиссией Госсовета подготовить методику рейтинга качества жизни российских граждан. Результаты соответствующего рейтинга должны быть представлены на ближайшем заседании набсовета АСИ.

В начале марте Путин поручил правительству России добиться в регионах страны с невысокими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.