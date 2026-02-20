Размер шрифта
У свердловчанки едва не отказали почки из-за обезболивающих таблеток

Shutterstock/FOTODOM

48-летняя жительница Екатеринбурга оказалась в больнице после неправильного приема обезболивающих. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

За некоторое время до обращения женщина сделала пластическую операцию. Так как ее беспокоили боли, врач порекомендовал ей обезболивающие, для которых не нужен рецепт. Екатеринбурженка пила больше таблеток, чем рекомендуют производители.

Спустя три дня она заметила, что у нее появились отеки, поднялась температура, а объем мочи стал меньше. После обращения к специалистам ей прописали антибиотики, но ситуация только усугубилась.

«В результате мочеиспускание практически прекратилось, артериальное давление упало до критических значений», – сообщается в публикации.

Женщина попала в больницу, где ей диагностировали острую почечную недостаточность. Спустя более чем две недели медикам удалось восстановить функции почек. Пациентку уже выписали, она лечится амбулаторно.

Ранее у набравшей вес москвички обнаружили в печени кисту весом около 30 килограмм.
 
