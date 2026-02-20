Размер шрифта
Рэпера посадили на семь лет за изнасилование девушки во сне: «Неподвижность — не согласие»

Рэпер Naps приговорен к 7 годам лишения свободы за изнасилование девушки во сне
Le Figaro/X

Уголовный суд Парижа приговорил рэпера Naps (Набиль Арлабелек – настоящее имя) к 7 годам лишения свободы за изнасилование 20‑летней женщины в отеле в октябре 2021 года. Об этом сообщает lefigaro.fr.

СМИ утверждает, что судебное решение предполагает отсрочку ареста. Потерпевшая, услышав приговор, расплакалась от радости.

Сам Арлабелек не признал вину: на суде он утверждал, что инцидент произошел в гостиничном номере после «бурного вечера» с девушкой с употреблением алкоголя. Рэпер уверял, что половой акт был добровольным.

Генеральный прокурор назвала версию Naps несостоятельной, ссылаясь на показания подруг потерпевшей.

«Пытаются представить дело как «слово против слова», — сказала обвинительница. — Но множество объективных элементов в показаниях потерпевшей доказывают факт недобровольного полового акта».

В суде также обсуждались неоднозначная личность артиста и его проблемы с зависимостями. Прокурор подчеркивала, что даже если девушка молчит или неподвижна, это не означает ее согласия.

«Даже если девушка неподвижна, она не обязана ему подчиняться, не обязана говорить «да». Нахождение в гостиничном номере рядом со знаменитостью, сидение у него на коленях — не означает согласия. Молчание — не согласие, неподвижность — не согласие», — резюмировала она.

До этого СМИ сообщали, что впервые потерпевшая предъявила обвинения Naps в октябре 2021 года. Она рассказала, что вместе с подругой заснула в номере артиста. По словам девушки, ее разбудило то, что над ней совершался половой акт. Она заявила, что не давала на него согласие.

Ранее стало известно, что в России вернули в продажу книги Бакмана после проверки на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
 
