В Якутии появилась первая органическая конина

Первая органическая конина появилась в России — сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Сертификат, выданный аккредитованным органом «Роскачество-Органик», получило предприятие из села Магарас Горного улуса Республики Саха (Якутия) — ИП Лиханова Вера Петровна. Документ распространяется на конину и продукты ее переработки.

В Роскачестве уточнили, что для получения статуса органической продукции вся производственная цепочка — от содержания животных до переработки мяса — должна строго соответствовать установленным требованиям.

Национальный стандарт гарантирует, что продукция произведена без применения стимуляторов роста, антибиотиков, синтетических кормовых добавок и ГМО.

В ведомстве напомнили, что в России органической может называться только продукция, прошедшая сертификацию в аккредитованном органе. С 1 сентября прошлого года это требование также распространяется на маркировку «эко» и «био».

Ранее в России прошла первую сертификацию веганская алкогольная продукция.