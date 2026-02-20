На Байкале под лед ушла «буханка» с китайскими туристами

Baza: восемь туристов из Китая погибли при провале машины под лед на Байкале

На Байкале автомобиль УАЗ, перевозивший туристов из Китая, провалился под лед, погибли восемь человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

Сообщается, что в салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу. Предварительно, погибли местный водитель и семь граждан КНР.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Иркутской области.

Подобный инцидент случился на озере накануне, когда под лед провалились сразу два автомобиля. Ледовая дорога по Байкалу к Ольхону планировалась к открытию 12 февраля. Но из-за плохого состояния льда срок перенесли на 17 февраля, однако и в этот день движение не было разрешено. Но водители нарушают запрет и выезжают на лед, используя в качестве ориентиров установленные вешки. В итоге для спасения людей, которые находились в ушедших под лед автомобилях, пришлось использовать катер на воздушной подушке.

