Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Автомобили

На Байкале под лед ушла «буханка» с китайскими туристами

Baza: восемь туристов из Китая погибли при провале машины под лед на Байкале
fogcatcher/Shutterstock/FOTODOM

На Байкале автомобиль УАЗ, перевозивший туристов из Китая, провалился под лед, погибли восемь человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

Сообщается, что в салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу. Предварительно, погибли местный водитель и семь граждан КНР.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Иркутской области.

Подобный инцидент случился на озере накануне, когда под лед провалились сразу два автомобиля. Ледовая дорога по Байкалу к Ольхону планировалась к открытию 12 февраля. Но из-за плохого состояния льда срок перенесли на 17 февраля, однако и в этот день движение не было разрешено. Но водители нарушают запрет и выезжают на лед, используя в качестве ориентиров установленные вешки. В итоге для спасения людей, которые находились в ушедших под лед автомобилях, пришлось использовать катер на воздушной подушке.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!