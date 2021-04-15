Климов: Запад рассматривает работу с молодежью РФ как инструмент вмешательства

Западные страны рассматривают работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах ЕС продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ», - сказал сенатор нa заседании комиссии.

При этом наши иностранные оппоненты рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних, как «наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта», - цитирует его РИА «Новости».

Климов отметил, что попытки деструктивного воздействия извне нa российскую молодежь за минувшие 3-5 лет существенно возросли, приняли системный и масштабный характер, агрессивный характер.

«Для этого более активно используются информационно-компьютерные технологии, идет явная подрывная и адресная работа нa иностранных цифровых платформах. Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать», - заключил политик.