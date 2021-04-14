В ООН сообщили о задержании тысячи детей в Мьянме

С начала кризиса в Мьянме были задержаны около тысячи детей, еще 51 ребенок убит. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА «Новости».

«По данным ЮНИСЕФ на 13 апреля, по меньшей мере 51 ребенок был убит службами безопасности Мьянмы и почти 1 тысяча детей были незаконно задержаны», — сказал Дюжаррик.

Ранее в ООН предупредили об опасности гражданской войны в Мьянме. Также в организации сообщали о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осуждали насилие режима против участников акций протеста.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.