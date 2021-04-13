В Москве во вторник ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 13 апреля, синоптики прогнозируют до +23°С. В столице будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По сведениям метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть юго-восточный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 755 мм рт. ст., а ночью — 753 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.