Правоохранители рассказали, что чаще всего воруют в магазинах Москвы

В магазинах Москвы чаще всего воруют водку и коньяк, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Заявления о краже в магазинах поступают в полицию ежедневно. Чаще всего сообщают о пропаже алкогольной продукции, в частности водки и коньяка стоимостью до 600 рублей», — рассказал собеседник агентства, отметив, что реже воруют вино, шампанское и виски, при этом цены на такую продукцию иногда превышают 250 тыс. рублей.

Он отметил, что также из магазинов крадут сыры, колбасы, фасованную рыбу, сливочное масло и шоколад.

Помимо продуктов питания и алкоголя также воруют дезодоранты, шампуни, декоративную косметику, средства для лица, парфюмерную воду. Средняя цена похищенных товаров в магазинах косметики составляет до 20 тыс. рублей, но бывают исключения. Среди одежды воруют куртки, брюки, джемперы и обувь.

В столичных магазинах электроники часто крадут аксессуары для гаджетов, телефоны, зарядные устройства, эпиляторы, часы.

Кроме того, воруют и книги, в том числе дорогостоящие.

Ранее в Москве из магазина украли бутылку вина за 50 тысяч рублей.