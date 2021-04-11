Историк: необходимо увековечить память жертв нацистских лагерей на территории РФ

Российский историк Александр Дюков, глава российского фонда «Историческая память», считает, что необходимо увековечить память жертв нацистских лагерей на территории России и создать для этой работы отдельные коллективы исследователей, сообщает РИА «Новости».

«В советское время, к сожалению, не было создано даже общих списков концлагерей для гражданского населения и военных, которые располагались на оккупированных территориях в России. Причины этого мне, честно говоря, непонятны», — заявил Дюков.

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в честь узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которые 11 апреля 1945 года подняли вооруженное восстание, которое за два дня до подхода союзных войск сумело вытеснить охрану лагеря, состоявшую из войск СС.

По словам Дюкова, в России существует проблема с информированностью граждан о тех трагических событиях.

«Но большинство мест концлагерей, бывает, что и вообще никак не обозначены. Это странная и очень грустная ситуация, которая имеет место, причем не только применительно к концлагерям — у нас в России, например, также нет списков сожженных деревень во время оккупации», — отмечает историк.

В качестве положительного примера Дюков называет практику Белоруссии, где существует четко оформленная и известная система увековечивания памяти жертв нацизма.

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