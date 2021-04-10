На протестах в Хельсинки полиция задержала 20 человек

В Хельсинки на протестах против коронавирусных ограничений правоохранители задержали 20 человек. Об этом сообщила полиция города в Twitter.

«Демонстрация закончилась. Полиция задержала 20 человек на акции против ограничений, введенных из-за коронавируса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные получат штрафы за сопротивление полиции. До этого правоохранители предупреждали участников акции, что собрание незаконное.

В Финляндии коронавирусом заразился 81 261 человек, умерли 868 пациентов.

Ранее в Амстердаме на протестах против ограничений, введенных из-за коронавируса, полиция задержала 150 человек. Активисты собрались на несанкционированный митинг на Музейной площади в Амстердаме, они требовали свободу собраний. Демонстрация проводилась под лозунгом «пить кофе за свободу». Полицейские также использовали водометы, чтобы разогнать собравшихся. Всего на акцию вышли около 300 жителей Амстердама.