В Якутии при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В Якутии в жилом доме в селе Чапаево Хангаласского района произошел пожар, из-за чего четыре человека погибли, еще девять пострадали. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России по Якутии.

«Погибли четыре человека, из них двое детей. В медицинское учреждение с травмами обратились девять человек», — рассказали в ведомстве.

Огонь охватил 720 квадратных метров, были эвакуированы 18 человек. Их расселили по родственникам и друзьям, а также предоставили места в пункте временного размещения.

Позже в Следственном комитете уточнили, что детям было три и четыре года. Один из мужчин вынес их из квартиры, но врачи не смогли спасти пострадавших. Также погибла их 28-летняя мать и 30-летняя соседка.

На месте работают специалисты, они выясняют причину случившегося.

Ранее в Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще один трехлетний мальчик получил травмы.