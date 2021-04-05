Россиян предупредили о последствиях отказа от вакцинации от COVID-19

Отказ от вакцинации от коронавируса ведет к дальнейшему распространению заболевания и тяжелым экономическим последствиям для системы здравоохранения, рассказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский в интервью РИА «Новости».

«По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться <...> Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Все это имеет тяжелые экономические последствия», – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что люди, отказывающиеся от прививки, должны осознавать последствия своего решения. Островский также отметил, что опасность вакцинации несопоставимо ниже опасности, которую представляют последствия коронавирусной инфекции.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил основные показания к вакцинации от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».