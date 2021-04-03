В Одессе погиб человек из-за взрыва газа в многоквартирном доме

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
МЧС РФ/РИА «Новости»

В Одессе в результате взрыва в квартире многоквартирного дома произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и повредилась внешняя стена здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жертвой происшествия стал один человек, он скончался в больнице. Еще двое жильцов дома пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел днем 2 апреля в Суворовском районе города.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 15 человек. Пожар был ликвидирован на площади 50 м2. Аварийный подъезд дома временно покинули 34 человека.

Всего для тушения пожара и спасения людей были привлечены 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 единиц техники.

29 марта в Татарстане произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме в Зеленодольске. В результате произошедшего пострадали семь человек, погибли двое человек. Как сообщало МЧС, взрывом было разрушено шесть квартир.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.