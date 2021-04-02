В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

Отмена масочного режима в России и смягчение ограничений может привести к росту заболевания коронавирусом, поэтому говорить об этом рано. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», — сказала эксперт.

Так, Пшеничная обратила внимание на Китай, где масочный режим отменили лишь тогда, когда в стране перестали выявлять новые случаи COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что России не стоит прекращать действие масочного режима.