В МЧС уточнили данные по пожару в кардиоцентре в Благовещенске

В МЧС уточнили данные по пожару, который начался в кардиологическом центре в Благовещенске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, площадь возгорания в здании на улице Горького составила 1,6 тыс. кв. м.

На месте работают спасатели. Локализация пожара была объявлена в 07.25 по мск.

Из здания были эвакуированы 120 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Из них 70 человек — пациенты, а остальные — персонал центра.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее кардиохирургический центр загорелся в Благовещенске. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Открытое горение было зафиксировано на кровле здания.