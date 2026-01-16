Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

18-летний подражатель саутпортского преступника планировал теракты на концерте Oasis

Британец Морган приговорен к 14 месяцам за подготовку теракта на концерте Oasis
Counter Terrorism Police Wales

18-летний Маккензи Морган, который планировал нападение на концерте группы Oasis и танцевальную школу, приговорен к 14 месяцам заключения. Об этом сообщает metro.co.uk.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Морган обсуждал с друзьями планы атаки на концерт Oasis в Кардиффе, запланированный на 4 июля. У него также была обнаружена записка с подробным планом нападения на местный танцевальный клуб, расположенный неподалеку от его дома.

О планах британца стало известно благодаря одному из пользователей Snapchat, который сообщил о намерениях Моргана в полицию. Правоохранительные органы арестовали молодого человека и изъяли его электронные устройства. На них было обнаружено руководство по совершению терактов. В беседе с психиатром Морган признался в желании причинить вред людям и повторить теракт в духе Акселя Рудакубаны — 17-летнего преступника, устроившего нападение в Саутпорте. Следствие также выяснило, что весной 2025 года Морган пытался изготовить рицин — высокотоксичный яд.

На допросе молодой человек признал, что читал руководство по совершению терактов, но отрицал попытки изготовить рицин и совершить теракты. Он заявил, что лишь хотел «шокировать» окружающих.

Тем не менее судья Сара Уайтхаус приговорила Моргана к 14 месяцам заключения в молодежной исправительной колонии. В своем решении она подчеркнула, что 18-летний британец «представляет опасность для самого себя и является уязвимым для травли, вовлечения в преступную деятельность и радикализации».

Ранее Хулио Иглесиас впервые ответил на обвинения в домогательствах. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640303_rnd_0",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+