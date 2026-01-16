18-летний подражатель саутпортского преступника планировал теракты на концерте Oasis

18-летний Маккензи Морган, который планировал нападение на концерте группы Oasis и танцевальную школу, приговорен к 14 месяцам заключения. Об этом сообщает metro.co.uk.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Морган обсуждал с друзьями планы атаки на концерт Oasis в Кардиффе, запланированный на 4 июля. У него также была обнаружена записка с подробным планом нападения на местный танцевальный клуб, расположенный неподалеку от его дома.

О планах британца стало известно благодаря одному из пользователей Snapchat, который сообщил о намерениях Моргана в полицию. Правоохранительные органы арестовали молодого человека и изъяли его электронные устройства. На них было обнаружено руководство по совершению терактов. В беседе с психиатром Морган признался в желании причинить вред людям и повторить теракт в духе Акселя Рудакубаны — 17-летнего преступника, устроившего нападение в Саутпорте. Следствие также выяснило, что весной 2025 года Морган пытался изготовить рицин — высокотоксичный яд.

На допросе молодой человек признал, что читал руководство по совершению терактов, но отрицал попытки изготовить рицин и совершить теракты. Он заявил, что лишь хотел «шокировать» окружающих.

Тем не менее судья Сара Уайтхаус приговорила Моргана к 14 месяцам заключения в молодежной исправительной колонии. В своем решении она подчеркнула, что 18-летний британец «представляет опасность для самого себя и является уязвимым для травли, вовлечения в преступную деятельность и радикализации».

