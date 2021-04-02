Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Общество

Пожар в кардиоцентре в Благовещенске

В Благовещенске произошел пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, площадь возгорания составила 1600 кв. м, сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Из здания были эвакуированы персонал больницы и пациенты — всего более 120 человек. Восемь человек остались в операционной горящего здания — медики и пациент.

«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — рассказал «Интерфаксу» источник в клинике.

После операции пациента перевели в областную больницу. К 13.26 по местному времени пожар был локализован, на месте работают 59 человек личного состава и 28 единиц техники.

close
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Стрельба в коттеджном поселке
Стрельба в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ
Под музыку Чайковского: российские фигуристки забрали все медали ЧМ
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
На месте пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, 2 апреля 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
17
Общество /
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10
Общество /
Sweet Home Alabama: смертоносный торнадо обрушился на США
Sweet Home Alabama: смертоносный торнадо обрушился на США
14
Общество /
Впервые за 50 лет: Австралия переживает крупнейшее наводнение
Впервые за 50 лет: Австралия переживает крупнейшее наводнение
12
Общество /
10 погибших: кадры с места стрельбы в Колорадо
10 погибших: кадры с места стрельбы в Колорадо
12
Общество /
При взрыве в жилом доме в Химках погибли люди
При взрыве в жилом доме в Химках погибли люди
12
Общество /
Аномальная песчаная буря накрыла Китай
Аномальная песчаная буря накрыла Китай
14
Общество /
Зима, прощай: как прошла Масленица в России
Зима, прощай: как прошла Масленица в России
18
Общество /
Землетрясение, цунами, ядерная катастрофа: 10 лет после трагедии в Японии
Землетрясение, цунами, ядерная катастрофа: 10 лет после трагедии в Японии
20
Все фоторепортажи