Первоапрельская шутка привела к беспорядкам в Брюсселе

Первоапрельская шутка в социальных сетях привела к массовым беспорядкам и столкновением с полицией в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

В начале марта в бельгийских соцсетях началось распространение сообщений, в которых говорилось о проведении 1 апреля музыкального фестиваля La Boum. Также в них было указано, что на него будут приглашены около 200 диджеев, в парке установят 5 сцен, а также, что это мероприятие будет абсолютно бесплатным.

По информации агентства, из-за ложной информации о проведении фестиваля в парке собрались около 5 тыс. человек. Граждане, не обнаружившие пяти сцен, начали организовывать себе праздник сами, группируясь вокруг пруда на центральной поляне парка. Полицейские призывали собравшихся граждан разойтись, а также предупреждали о нарушении карантинных мер, на что люди отвечали скандированием лозунгов о свободе или начинали бросать в полицию банки и бутылки.

«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», — написал в своем Twitter бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Правоохранительными органами было задержано порядка 100 человек, несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 20.00 (21.00 мск) парк блокирован полицией, его зачистка продолжается.

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