Задержана фигурантка дела о взрыве газа в Татарстане

Задержана фигурантка дела о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Женщина была задержана вчера. Пока она находится под стражей», — говорится в сообщении.

29 марта в Татарстане произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме в Зеленодольске. В результате произошедшего пострадали семь человек. Как сообщало МЧС, взрывом было разрушено шесть квартир. Из под завалов извлекли одну женщину, она была доставлена в больницу.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, основной причиной инцидента стала утечка газа. При этом источник в качестве еще одной версии назвал суицид жильца квартиры.

Утром 30 марта стало известно, что спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Татарстане завершены, все завалы были разобраны, людей под ними не обнаружено.