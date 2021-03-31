Власти Украины намерены «узаконить» право называть борщ национальным блюдом

Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Отмечается, что автором этой идеи стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что досье «Культура приготовления украинского борща» направили в Париж, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Достаточно манипулировать и на почве «русскости» борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш», — написал украинский министр на своей станице в Facebook.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что рассмотрение заявки о признании борща украинским блюдом может занять несколько лет, так как оно происходит лишь раз в два года.

В ноябре прошлого года украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом.