Песков перенаправил во ФСИН вопрос о зарубежных врачах для Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, могут ли немецкие врачи попасть к Алексею Навальному в исправительную колонию, где он в настоящий момент находится.

«Не наш вопрос, мне не известны случаи, когда в учреждения ФСИН привлекали зарубежных врачей. Готов перенаправить во ФСИН», — сказал представитель Кремля.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Вячеслав Куликов заявил, что члены ОНК 26 марта посетили исправительную колонию №2, чтобы узнать о состоянии здоровья Алексея Навального. Этот визит был сделан после того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья блогера и якобы о претензиях на его медицинское обслуживание в ИК.

2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.