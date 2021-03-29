УФСИН опровергло сообщения о массовых беспорядках в колонии на Урале

В Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

Отмечается, что соответствующие заявления были распространены близкими осужденных, отбывающих наказание в ИК-47. Они утверждали, что в учреждении были случаи массового членовредительства, а также заключенным якобы не оказывалась медицинская помощь.

«Данная информация не соответствует действительности, распространяется осужденными через близких в средства массовой информации», — подчеркнули в УФСИН.

Согласно информации ведомства, вечером в воскресенье, 28 марта, пять заключенных лезвием от одноразовой бритвы нанесли себе порезы предплечий «с целью демонстративно-шантажных действий».

В пресс-службе уточнили, что требования со стороны этих людей не выдвигались, всем незамедлительно была оказана медпомощь.

В настоящее время в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что ситуация в колонии стабильная и управляемая, руководство проводит беседы с осужденными. Действия пяти человек подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные статьей 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).