МЧС сообщило о пострадавшем при взрыве газа в Екатеринбурге

Человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, при взрыве был поврежден оконный проем, пострадал один человек, он был передан для осмотра врачам скорой помощи.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа, из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей.