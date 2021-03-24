Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз заблокировал движение 150 судов

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Автомобильный мост через Суэцкий канал, 2017 год Автомобильный мост через Суэцкий канал, 2017 год
Автомобильный мост через Суэцкий канал, 2017 год
Depositphotos

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы, который во вторник, 23 марта, сел на мель в Суэцком канале, более суток мешает движению свыше 150 судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования судов (AIS).

Отмечается, что контейнеровоз перекрыл движение в обоих направлениях, встав поперек канала.

В настоящее время экскаваторы пытаются откопать бульбу судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которая застряла на берегу канала.

Согласно информации логистической компании GAS, Ever Given сел на мель во вторник, 23 марта, в 07.40 по местному времени (в 08.40 мск) вскоре после того, как прибыл в канал из Красного моря.

Известно, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, он направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Контейнеровоз Ever Given является одним из крупнейших в своем классе. Его длина составляет 400 метров, ширина — 59 метров.