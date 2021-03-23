Самолет Новосибирск — Хабаровск вернулся в аэропорт из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Новосибирска в Хабаровск, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем со здоровьем у пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета», — рассказали в ведомстве.

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажир был передан медикам, а самолет вылетел в Хабаровск.

Дополнительная информация о состоянии пассажира не приводится.

Ранее самолет вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за проблем с двигателем.